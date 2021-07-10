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Военный катер ВМС Греции вошел в Черное море

  /   Обновлено: 10 июля 2021 23:36
Армия
Военный катер ВМС Греции вошел в Черное море
pixabay.com  /  Yafetius

Москва, 10 июля. Силы Черноморского флота России контролируют действия греческого ракетного катера «Даниолос».

Национальный центр управления обороной России информирует, что катер вошел в Черное море 10 июля. Силы и средства ЧФ приступили к контролю за действиями греческого судна.

Учения Sea Breeze 2021 НАТО и партнеров проходили с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе. Всего в них были задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран. Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец ранее объяснил, стоит ли России опасаться учений Sea Breeze.

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