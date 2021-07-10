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Суперкомпьютер дал прогноз на финал Евро-2020
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Суперкомпьютер дал прогноз на финал Евро-2020
Global Look Press  /  Alfredo Falcone/LaPresse

Лондон, 10 июля. Суперкомпьютер дал прогноз на результат финального матча чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии, сообщается на сайте The Analyst.

Вероятность победы сборной Италии, согласно результатам вычислений, составляет 57,8%. Матч пройдет 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Ряд специалистов называют команду Гарета Саутгейта фаворитом соревнований, так как англичане сыграют в родных стенах.

Свою единственную победу на крупном международном турнире английская сборная также одержала дома, обыграв в финале чемпионата мира в 1966 году Германию. На Евро лучшим достижением англичан до сих пор было третье место на турнире 1968 года.

Ранее капитан сборной Англии по футболу Гарри Кейн назвал финальный матч Евро-2020 против итальянской команды важнейшим моментом в истории страны. По словам форварда, команде необходимо максимально использовать энергию трибун «Уэмбли».

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футбол евро-2020 финал евро-2020
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