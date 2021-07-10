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Смертельное ДТП с фурой произошло на автодороге в Ингушетии
Происшествия
Смертельное ДТП с фурой произошло на автодороге в Ингушетии
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Магас, 10 июля. Страшная авария с жертвами произошла сегодня в Ингушетии на трассе «Малгобек — Зязиков-Юрт».

Сообщается, что столкнулась фура, которая перевозила солярку, и КамАЗ, перевозивший кирпичи. Авария стала причиной смерти одного водителя, а второго автолюбителя госпитализировали в ЦРБ Малгобека. В результате ДТП также произошло возгорание. Появилось видео с места происшествия.

Недавно сообщалось о страшной аварии с участием автомобиля скорой помощи. Происшествие произошло на востоке Москвы. В результате ДТП пострадали три человека.

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