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Члены пресс-клуба «Петербургский уикенд» прокатились по рекам и каналам Северной столицы
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Члены пресс-клуба «Петербургский уикенд» прокатились по рекам и каналам Северной столицы
Видео
Члены пресс-клуба «Петербургский уикенд» прокатились по рекам и каналам Северной столицы

Ведущий радио «Маяк» Игорь Ружейников и эксперт Института стран СНГ Иван Скориков прогулялись по Северной столице. Неформальная встреча прошла после заседания пресс-клуба «Петербургский уикенд».

В медиацентре «Патриот» коллеги стали участниками плодотворного обсуждения вакцинации от COVID-19, игры российской сборной на Евро-2020 и скандала в сети «ВкусВилл». Они высоко оценили формат мероприятия и отметили его необходимость в современных реалиях.

«Петербургский уикенд» — это уникальная площадка. На ней встретились мы, московские эксперты, политологи, журналисты вместе с петербургскими коллегами. Обсудили насущные вопросы недели. Прогулка на катере, которую нам организовали, была замечательной. Я первый раз так долго ездил по Неве», — делится эмоциями эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

После завершения пресс-клуба журналист и политолог отправились на прогулку по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Маршрут проходил вдоль легендарного крейсера «Аврора» и Петропавловской крепости.

В рамках экскурсии Игорь Ружейников и Иван Скориков также решили испытать удачу у местной достопримечательности. Они бросили монетки на памятник зайцу, спасшемуся от наводнения, который исполняет желания.

«Я считаю, что тот формат, который задуман в «Петербургском уикенде» — это, если не новое слово, то слово, которое ждут не только СМИ, но и простые пользователи социальных сетей. Смотрите, как люди, которые вершат судьбами, спокойно говорят о том, что вас волнует», — заявил ведущий радио «Маяк».

Стоит отметить, что Петербург в последнее время побил уже несколько температурных рекордов. Сегодня Северная столица снова встретила гостей жаркой и солнечной погодой. Столбик термометра достиг 31 градуса.

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скориков петербургский уикенд ружейников
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