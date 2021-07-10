Перекрытые шоссе и беспорядки на улицах: как ЮАР переживает арест экс-президента Зумы

Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума, приговоренный к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к суду, сдался властям. Он отправился отбывать наказание в родной провинции Квазулу-Натал на востоке страны.

Несмотря на добровольное решение бывшего главы государства, его сторонники устроили массовые беспорядки на территории штата. Протестующие перекрывают шоссе, громят магазины, поджигают автомобили. Дошло до того, что правительство Квазулу-Натал обратилось к действующему президенту с предложением помиловать Зуму, чтобы избежать эскалации ситуации.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, кто стоит за массовыми протестами в ЮАР, а главное — смогут ли власти республики отстоять постановление суда о заключении экс-президента под стражу.

Заслуженный коррупционер ЮАР

Джейкоб Гедлейихлекиса Зума занял пост президента ЮАР в 2009 году. Однако первые обвинения в коррупции против него выдвигались пятью годами ранее по делу о госзакупках, датировавшихся еще 1999 годом.

Уже тогда опытный политик продемонстрировал тактику, которую будет использовать до последнего дня на свободе. С помощью команды высококвалифицированных адвокатов ему удалось затянуть разбирательство и постепенно развалить дело.

Федеральное агентство новостей /

Аналогичным образом Зума избежал наказания за изнасилование, непредоставление деклараций о доходах, а также прочие коррупционные эпизоды. Только после того, как против президента выступили члены партии «Африканский национальный конгресс» (АНК), в которой он состоял более полувека, Зума покинул пост главы ЮАР.

Через месяц началось новое разбирательство по его экономическим преступлениям, которое продолжается по сей день.

Неуважение к суду

Опыт затягивания судов позволил бывшему лидеру республики оставаться на свободе еще три года. Возможно, 79-летний Зума так и не дожил бы до приговора, но в ноябре 2020 года его излюбленная стратегия дала сбой.

Очередной попыткой затормозить следствие стало прошение самоотвода председателя следственного комитета ЮАР Раймонда Зондо. Он якобы состоял в отношениях с невесткой экс-президента, что давало повод заподозрить Зондо в пристрастном отношении к делу.

Zondo said Zuma walking out of the commission was a serious matter. https://t.co/4xbk7OEgYj — Times LIVE (@TimesLIVE) November 23, 2020

Требование адвокатов обвиняемого отклонили. Они взяли перерыв, чтобы ознакомиться с решением суда, но по истечении предоставленного срока ни Зума, ни его защитники в зал заседаний не вернулись. Также бывший глава государства проигнорировал новые предписания явиться для дачи показаний.

Все это стало поводом обвинить его в неуважении к представителям Фемиды, за что по местным законам полагается до двух лет лишения свободы. Зума приговорили к 15 месяцам заключения 29 июня.

Суд дал экс-президенту пять дней на то, чтобы явиться к месту отбывания наказания. Ему предстояло этапирование в родной штат Квазулу-Натал, расположенный на востоке страны.

За это время Зума попытался оспорить решение властей, подал ходатайство об отмене приговора и за несколько минут до истечения назначенного срока сдался полиции.

Первоначально его поместили в больничное крыло тюрьмы на 14-дневный карантин, связанный с пандемией COVID-19. После экс-президент продолжит отбывать наказание на общих основаниях с правом на условно-досрочное освобождение.

Огонь на дорогах Квазулу-Натал

Все пять дней у резиденции Зумы дежурили многочисленные сторонники, которые недвусмысленно дали понять, что не потерпят силового захвата бывшего главы государства. Однако после его добровольной сдачи правоохранительным органам на территории штата вспыхнули массовые беспорядки.

Полиция и власти Квазулу-Натал призывают протестующих ограничить масштаб акций.

«Мы понимаем гнев людей. Как страна и провинция мы оказались в уникальной ситуации. Однако мы призываем тех, кто протестует, делать это мирными средствами и избегать насилия и разрушений», — заявил глава правительства штата Сихле Зикалала.

Впрочем, его слова не возымели никакого эффекта. Тогда правоохранители перешли к точечным задержаниям наиболее агрессивно настроенных граждан.

Манифестанты перекрывают автомобильные трассы в окрестностях крупнейшего города штата — Дурбана, расположенного на побережье Индийского океана. Эти действия наносят ущерб всей национальной экономике, так как дороги используются для доставки грузов из дурбанского порта вглубь страны.

Сначала для блокировки использовались горящие шины и горы мусора, которые примкнувшие к протестующим работники коммунальных служб вываливали на проезжую часть.

As protest action grips Durban, footage shows Ethekwini Municipal workers joining the action. Durban Solid Waste trucks dumping refuse onto the roadway in Verulam. The city is investigating @TeamNews24 pic.twitter.com/RBLNr0d3oW — Jeff Wicks (@wicks_jeff) July 9, 2021

К вечеру пятницы манифестанты перешли к поджогам грузовиков. В результате движение на трассе N3 и платной дороге в районе города Муи Ривер полностью застопорилось.

Luxury cars were seen burning on the N3, Mooi River Plaza late last night. Police closed the road immediately. We are still trying to establish whether it has been opened again and we are making our way to the scene. #sabcnews

Video supplied. pic.twitter.com/ZVIfKDd9kx — Jayed-Leigh Paulse (@JayedLeigh) July 10, 2021

«Мы пытаемся убрать эти горящие грузовики, чтобы открыть трассу для автомобилей, направляющихся в Дурбан. Также фура горит в Умгабабе, мы пытаемся решить проблему и открыть дорогу», — уточнил представитель дорожной инспекции штата Зинхле Мнгомезулу.

Поначалу полиция пыталась сделать вид, что волнения не связаны с арестом Зумы. Однако впоследствии власти вынужденно признали очевидное. Этому поспособствовала дочь экс-президента Дуду Зума-Самбудла, которая через личный Twitter-аккаунт приветствовала каждый эпизод беспорядков. Посты она сопровождала хэштегом «FreeJacobZuma».

Заключить, нельзя помиловать

Массовые беспорядки настолько обеспокоили правительство Квазулу-Натал, что премьер-министр штата Сихле Зикалала даже обратился к президенту ЮАР Сирилу Рамафосе с предложением поддаться требованиям протестующих и выпустить Зуму на свободу.

Однако источники, близкие к главе государства, сообщают, что помилование даже не обсуждается. Также министр полиции Беки Селе заявил, что лично проследит за восстановлением спокойствия на востоке страны.

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Помимо прочего, заключение Зумы приветствуют местные правозащитные организации, включая Фонд Нельсона Манделы и Amnesty International South Africa (AISA).

«Необходимо обеспечить надлежащую судебную процедуру и соблюдение Конституции. Бывший президент Зума, сдаваясь властям, показал, что никто не стоит выше закона в Южной Африке», — отметила исполнительный директор AISA Шенилла Мохаммед.

Освобождение Зумы стало бы подтверждением слабости центральной власти страны, поэтому правительство в Претории не согласится на такой шаг. Также участие Дуду Зума-Самбудлы в освещении протестов указывает на связь организаторов с семьей экс-президента. Таким образом, гипотетическая отмена решения суда стала бы не откликом на требования народа, а подчинением воле узкой группы заинтересованных лиц.

Содержание Зумы под стражей дает возможность правоохранительным органам завершить коррупционное дело бывшего главы государства. А возможно, и привлечь к ответственности его подельников.

Неизвестно, как долго организаторы протестов смогут поддерживать волну беспорядков. Однако их потенциал, вероятно, уступает ресурсам правительства. Кроме того, у действующего президента Рамафосы вряд ли возникнет более яркая возможность продемонстрировать верховенство закона в ЮАР. Поэтому шансы на отмену приговора Джейкобу Зуме равны нулю.