Перекрытые шоссе и беспорядки на улицах: как ЮАР переживает арест экс-президента Зумы

Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума, приговоренный к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к суду, сдался властям. Он отправился отбывать наказание в родной провинции Квазулу-Натал на востоке страны.

Несмотря на добровольное решение бывшего главы государства, его сторонники устроили массовые беспорядки на территории штата. Протестующие перекрывают шоссе, громят магазины, поджигают автомобили. Дошло до того, что правительство Квазулу-Натал обратилось к действующему президенту с предложением помиловать Зуму, чтобы избежать эскалации ситуации.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, кто стоит за массовыми протестами в ЮАР, а главное — смогут ли власти республики отстоять постановление суда о заключении экс-президента под стражу.

Джейкоб Гедлейихлекиса Зума занял пост президента ЮАР в 2009 году. Однако первые обвинения в коррупции против него выдвигались пятью годами ранее по делу о госзакупках, датировавшихся еще 1999 годом.

Уже тогда опытный политик продемонстрировал тактику, которую будет использовать до последнего дня на свободе. С помощью команды высококвалифицированных адвокатов ему удалось затянуть разбирательство и постепенно развалить дело.

Аналогичным образом Зума избежал наказания за изнасилование, непредоставление деклараций о доходах, а также прочие коррупционные эпизоды. Только после того, как против президента выступили члены партии «Африканский национальный конгресс» (АНК), в которой он состоял более полувека, Зума покинул пост главы ЮАР.

Через месяц началось новое разбирательство по его экономическим преступлениям, которое продолжается по сей день.

Опыт затягивания судов позволил бывшему лидеру республики оставаться на свободе еще три года. Возможно, 79-летний Зума так и не дожил бы до приговора, но в ноябре 2020 года его излюбленная стратегия дала сбой.

Очередной попыткой затормозить следствие стало прошение самоотвода председателя следственного комитета ЮАР Раймонда Зондо. Он якобы состоял в отношениях с невесткой экс-президента, что давало повод заподозрить Зондо в пристрастном отношении к делу.

Требование адвокатов обвиняемого отклонили. Они взяли перерыв, чтобы ознакомиться с решением суда, но по истечении предоставленного срока ни Зума, ни его защитники в зал заседаний не вернулись. Также бывший глава государства проигнорировал новые предписания явиться для дачи показаний.

Все это стало поводом обвинить его в неуважении к представителям Фемиды, за что по местным законам полагается до двух лет лишения свободы. Зума приговорили к 15 месяцам заключения 29 июня.

Суд дал экс-президенту пять дней на то, чтобы явиться к месту отбывания наказания. Ему предстояло этапирование в родной штат Квазулу-Натал, расположенный на востоке страны.

За это время Зума попытался оспорить решение властей, подал ходатайство об отмене приговора и за несколько минут до истечения назначенного срока сдался полиции.

Первоначально его поместили в больничное крыло тюрьмы на 14-дневный карантин, связанный с пандемией COVID-19. После экс-президент продолжит отбывать наказание на общих основаниях с правом на условно-досрочное освобождение.

Все пять дней у резиденции Зумы дежурили многочисленные сторонники, которые недвусмысленно дали понять, что не потерпят силового захвата бывшего главы государства. Однако после его добровольной сдачи правоохранительным органам на территории штата вспыхнули массовые беспорядки.

Полиция и власти Квазулу-Натал призывают протестующих ограничить масштаб акций.

Впрочем, его слова не возымели никакого эффекта. Тогда правоохранители перешли к точечным задержаниям наиболее агрессивно настроенных граждан.

Манифестанты перекрывают автомобильные трассы в окрестностях крупнейшего города штата — Дурбана, расположенного на побережье Индийского океана. Эти действия наносят ущерб всей национальной экономике, так как дороги используются для доставки грузов из дурбанского порта вглубь страны.

Сначала для блокировки использовались горящие шины и горы мусора, которые примкнувшие к протестующим работники коммунальных служб вываливали на проезжую часть.

As protest action grips Durban, footage shows Ethekwini Municipal workers joining the action. Durban Solid Waste trucks dumping refuse onto the roadway in Verulam. The city is investigating @TeamNews24 pic.twitter.com/RBLNr0d3oW

К вечеру пятницы манифестанты перешли к поджогам грузовиков. В результате движение на трассе N3 и платной дороге в районе города Муи Ривер полностью застопорилось.

Luxury cars were seen burning on the N3, Mooi River Plaza late last night. Police closed the road immediately. We are still trying to establish whether it has been opened again and we are making our way to the scene. #sabcnews

Video supplied. pic.twitter.com/ZVIfKDd9kx