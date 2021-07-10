В Гондурасе разъяренная толпа забила итальянца до смерти

Санта-Ана-де-Юсуаре, 10 июля. Толпа жителей города Санта-Ана-де-Юсуаре в департаменте Чолутека в Гондурасе растерзала 65-летнего уроженца Италии Джорджо Скану. Пришедшие также подожгли его дом и машину. Об этом сообщает издание Diario La Tribuna.

SANTA ANA DE YUSGUARE, Choluteca. Después de los disturbios suscitados en el centro de este municipio, autoridades policiales capturaron a cinco individuos supuestamente vinculados a la muerte violenta del italiano... https://t.co/CSaL8cQc9a #Choluteca #Conadeh #PolicíaNacional — Diario La Tribuna (@LaTribunahn) July 10, 2021

По данным СМИ, толпа ворвалась в дом итальянца, так как он избил местного бездомного 74-летнего Хуана де Диоса Флореса из-за того, что тот повредил декоративные растения в его саду. После чего пожилой мужчина скончался. Жителей разозлил тот факт, что полиция не стала сразу задерживать итальянца, и они решили устроить самосуд. На видео, появившемся в социальных сетях, разгневанная толпа врывается в дом Скану и поджигает его, а самого мужчину бьют камнями и палками.

¡ULTIMA HORA!????Luego de asesinar al ciudadano italiano de nombre Giorgio Scanu, pobladores de Santa Ana de Yusguare procedieron a incendiar la casa de habitación y el automóvil del ahora occiso. #ElDiarioDeHonduras pic.twitter.com/JvuMNXYMDf — El Diario de Honduras (@DeHondurasHN) July 9, 2021

В настоящее время полиция Гондураса арестовала пятерых мужчин по подозрению в причастности к убийству Скану, поджогу дома и автомобиля. Власти также заявили, что в момент нападения на месте находились правоохранители, но людей было слишком много и им не удалось остановить толпу.

#CALIENTE // Capturan a cinco sospechosos del asesinato del italiano Giorgio Scanu en zona sur de Honduras https://t.co/ejD5ZJfIpF — Proceso Digital (@ProcesoDigital) July 9, 2021

По информации итальянских СМИ, Скану был бывшим футболистом и инженером, который покинул родину более 20 лет назад, чтобы переехать в Гондурас.