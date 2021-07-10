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В Гондурасе разъяренная толпа забила итальянца до смерти
Весь мир
В Гондурасе разъяренная толпа забила итальянца до смерти
Prt Scr twitter.com  /  @PoliciaHonduras

Санта-Ана-де-Юсуаре, 10 июля. Толпа жителей города Санта-Ана-де-Юсуаре в департаменте Чолутека в Гондурасе растерзала 65-летнего уроженца Италии Джорджо Скану. Пришедшие также подожгли его дом и машину. Об этом сообщает издание Diario La Tribuna.

По данным СМИ, толпа ворвалась в дом итальянца, так как он избил местного бездомного 74-летнего Хуана де Диоса Флореса из-за того, что тот повредил декоративные растения в его саду. После чего пожилой мужчина скончался. Жителей разозлил тот факт, что полиция не стала сразу задерживать итальянца, и они решили устроить самосуд. На видео, появившемся в социальных сетях, разгневанная толпа врывается в дом Скану и поджигает его, а самого мужчину бьют камнями и палками.

В настоящее время полиция Гондураса арестовала пятерых мужчин по подозрению в причастности к убийству Скану, поджогу дома и автомобиля. Власти также заявили, что в момент нападения на месте находились правоохранители, но людей было слишком много и им не удалось остановить толпу.

По информации итальянских СМИ, Скану был бывшим футболистом и инженером, который покинул родину более 20 лет назад, чтобы переехать в Гондурас.

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полиция избиение гондурас
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