Появились фото с места аварийной посадки самолета в Коми

Коми, 10 июля. ФАН публикует фото самолета, который совершил аварийную посадку в Печорском районе Республики Коми.

Легкомоторный самолет Piper PA-24-280 совершил аварийную посадку в Печорском районе Республики Коми. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Источник в экстренных службах сообщил, что аварийная посадка была произведена из-за возникновения технических проблем в воздухе. Борт сел штатно, на борту было два человека.

Печорская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с аварийной посадкой легкомоторного самолета в Печорском районе Республики Коми. Целью полета являлось патрулирование лесных участков. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры. Будут проверены все обстоятельства инцидента и техническое состояние судна.