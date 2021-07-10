Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 23:39
23:31
Общество
Развеяны пять самых популярных мифов о сексе
23:26
Технологии
SpaceX показала новую плавучую станцию для посадки ракет Falcon
23:16
Экономика
Глава МВФ поприветствовала поддержку международной налоговой реформы в G20
23:05
Армия
Военный катер ВМС Греции вошел в Черное море
23:03
Наука
Назван способ снизить артериальное давление
23:00
Общество
Ночная Ялта восхитила туристов, приехавших в Крым на отдых впервые
22:59
Весь мир
Перекрытые шоссе и беспорядки на улицах: как ЮАР переживает арест экс-президента Зумы
22:58
Происшествия
Скончался один потерпевший при ЧП с катером в Петербурге
22:43
Спорт
Суперкомпьютер дал прогноз на финал Евро-2020
22:42
Видео
Члены пресс-клуба «Петербургский уикенд» прокатились по рекам и каналам Северной столицы
Все новости

Появились фото с места аварийной посадки самолета в Коми

  /   Обновлено: 10 июля 2021 22:24
Происшествия
Появились фото с места аварийной посадки самолета в Коми
Федеральное агентство новостей  /  Федеральное агентство новостей

Коми, 10 июля. ФАН публикует фото самолета, который совершил аварийную посадку в Печорском районе Республики Коми.

Легкомоторный самолет Piper PA-24-280 совершил аварийную посадку в Печорском районе Республики Коми. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Источник в экстренных службах сообщил, что аварийная посадка была произведена из-за возникновения технических проблем в воздухе. Борт сел штатно, на борту было два человека.

Печорская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с аварийной посадкой легкомоторного самолета в Печорском районе Республики Коми. Целью полета являлось патрулирование лесных участков. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры. Будут проверены все обстоятельства инцидента и техническое состояние судна.

Вернуться назад

самолет коми аварийная посадка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru