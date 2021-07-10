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Прокуратура проверит сообщения об отказе в перевозке больного ребенка в Якутии

  /   Обновлено: 10 июля 2021 22:20
Происшествия
Прокуратура проверит сообщения об отказе в перевозке больного ребенка в Якутии
Федеральное агентство новостей

Якутия, 10 июля. Транспортная прокуратура Якутии проводит проверку после сообщений об отказе пилота в перелете больному ребенку.

Согласно сообщению на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, якутским ведомством организована проверка по размещенным в СМИ сообщениям об отказе пилотом регионального авиарейса в перелете ребенку, летевшему на срочную операцию. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования в отношении виновных.

Ранее сообщалось, что пилот воздушного судна авиакомпании «Полярные авиалинии» не стал сажать юную пациентку с открытым переломом руки в самолет. Пользователи соцсетей придали инцидент широкой огласке.

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якутия транспортная прокуратура больной ребенок
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