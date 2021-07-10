Крупный лесной пожар стал причиной введения ЧС в Тольятти

Тольятти, 10 июля. Режим чрезвычайной ситуации введен в Тольятти из-за природного пожара. Об этом сообщила администрация города на странице в соцсети «ВКонтакте».

Режим ЧС введен из-за крупного лесного пожара, который возник между Центральным районом и поселком Портовый. Огонь охватил уже несколько гектаров на расстоянии полутора километров от жилых домов. По заявлению главы Тольятти Николая Ренца, к тушению пожара привлечена авиация.

В Челябинской области лесной пожар перешел на жилые дома. Огонь охватил 63 жилые постройки, сотрудники МЧС эвакуировали жильцов. Обстановка с пожарами в регионе обостряется с каждым часом.