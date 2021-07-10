Ведущий радио «Маяк» назвал имя тренера для сборной России на замену Черчесову

Чемпионат Европы по футболу 2020 года оказался для российской сборной, прямо скажем, провальным. По возвращении сборной домой футбольные эксперты заговорили о возможной смене главного тренера Станислава Черчесова, что и получилось, он снял с себя полномочия. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в рамках встречи пресс-клуба «Петербургский уикенд» ведущий радио «Маяк» Игорь Ружейников назвал имя тренера для сборной России на замену Черчесову.

«Для своего возраста сборная совсем не так плоха, как говорят разочарованные болельщики. Я сейчас присоединюсь к мнению многих футбольных экспертов, которые говорят, что, к сожалению, Россия играет в устаревший футбол. Для того, чтобы играть в современный футбол, нам нужен современный тренер, который из Европы. К сожалению, мне приходит на ум только один человек из нашей страны — это Юрий Павлович Семин», — поделился мнением гость пресс-центра.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

На сегодняшний день российская сборная осталась без тренера, а у футболистов в сентябре ответственный матч с командой Хорватии. Как отметили в Российском футбольном союзе, поиски кандидатов на место Черчесова уже начались. К отборочным матчам Чемпионата мира 2022 года футболистов будет готовить новый специалист.

В СМИ уже появились имена возможных кандидатов на место главного тренера сборной России, в их число вошли и тренеры из-за рубежа: бывший тренер сборной Германии Йоахим Лев, экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, Владимир Петкович, тренировавший сборную Швейцарии и главный тренер немецкой молодежной сборной Штефан Кунц.

Ранее мнением об идее привлечения иностранного специалиста на место тренера российской сборной поделился российский футболист, полузащитник, мастер спорта России, вице-президент федерации футбола Ленинградской области Алексей Игонин.