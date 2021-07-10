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Ведущий радио «Маяк» назвал имя тренера для сборной России на замену Черчесову
Общество
Ведущий радио «Маяк» назвал имя тренера для сборной России на замену Черчесову
Агентство городских новостей Москва  /  Киселев Сергей

Чемпионат Европы по футболу 2020 года оказался для российской сборной, прямо скажем, провальным. По возвращении сборной домой футбольные эксперты заговорили о возможной смене главного тренера Станислава Черчесова, что и получилось, он снял с себя полномочия. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в рамках встречи пресс-клуба «Петербургский уикенд» ведущий радио «Маяк» Игорь Ружейников назвал имя тренера для сборной России на замену Черчесову.

«Для своего возраста сборная совсем не так плоха, как говорят разочарованные болельщики. Я сейчас присоединюсь к мнению многих футбольных экспертов, которые говорят, что, к сожалению, Россия играет в устаревший футбол. Для того, чтобы играть в современный футбол, нам нужен современный тренер, который из Европы. К сожалению, мне приходит на ум только один человек из нашей страны — это Юрий Павлович Семин», — поделился мнением гость пресс-центра.

Ведущий радио «Маяк» назвал имя тренера для сборной России на замену Черчесову
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

На сегодняшний день российская сборная осталась без тренера, а у футболистов в сентябре ответственный матч с командой Хорватии. Как отметили в Российском футбольном союзе, поиски кандидатов на место Черчесова уже начались. К отборочным матчам Чемпионата мира 2022 года футболистов будет готовить новый специалист.

В СМИ уже появились имена возможных кандидатов на место главного тренера сборной России, в их число вошли и тренеры из-за рубежа: бывший тренер сборной Германии Йоахим Лев, экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, Владимир Петкович, тренировавший сборную Швейцарии и главный тренер немецкой молодежной сборной Штефан Кунц.

Ранее мнением об идее привлечения иностранного специалиста на место тренера российской сборной поделился российский футболист, полузащитник, мастер спорта России, вице-президент федерации футбола Ленинградской области Алексей Игонин.

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