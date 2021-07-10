Теннисистки Веснина и Кудерметова потерпели поражение в финале Уимблдона

Лондон, 10 июля. Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова потерпели поражение от представительницы Тайваня Се Шувэй и бельгийки Элизы Мертенс в финале Уимблдона в парном разряде.

Отечественные теннисистки проиграли со счетом 6:3, 5:7, 7:9. Попадание в финальный матч — это лучшее достижение пары на турнирах Большого шлема. Соперниц россиянок посеяли на турнире под третьим номером.

Недавно сообщалось, что австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей Большого шлема. В финале она встретилась с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.