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Теннисистки Веснина и Кудерметова потерпели поражение в финале Уимблдона

  /   Обновлено: 10 июля 2021 21:40
Спорт
Теннисистки Веснина и Кудерметова потерпели поражение в финале Уимблдона
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Лондон, 10 июля. Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова потерпели поражение от представительницы Тайваня Се Шувэй и бельгийки Элизы Мертенс в финале Уимблдона в парном разряде.

Отечественные теннисистки проиграли со счетом 6:3, 5:7, 7:9. Попадание в финальный матч это лучшее достижение пары на турнирах Большого шлема. Соперниц россиянок посеяли на турнире под третьим номером.

Недавно сообщалось, что австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей Большого шлема. В финале она встретилась с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.

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теннис уимблдон веснина кудерметова
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