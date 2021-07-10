Италия выделила грант на развитие малого бизнеса в Эфиопии

Аддис-Абеба, 10 июля. Министр финансов Эфиопии Ато Ахмед Шиде и посол Италии Артуро Луцци подписали соглашение о финансовой поддержке африканской страны в размере 5,9 миллиона долларов.

Средства планируется потратить на финансирование программ «Посредничество на рынке труда» и «Проект по развитию предпринимательства среди женщин».

Эти инициативы направлены на обеспечение населения дополнительными рабочими местами и поддержку малого и женского бизнеса. Таким образом власти Эфиопии рассчитывают снизить безработицу и позволить предпринимателям вести дела более стабильно, не боясь стать банкротами.

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В Эфиопии полным ходом идет реструктуризация экономики. Президент страны ранее отозвал ряд зарубежных дипломатических миссий с целью сбережения бюджетных средств. На фоне политического кризиса, в который погрузилась Эфиопия, подобное решение вполне оправдано.

Кроме того, по экономике страны сильно ударил коронавирус. На сегодняшний день в стране зафиксировано более 276 000 случаев заражения, 4335 из них — с летальным исходом.