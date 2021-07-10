Можете поговорить по Skype: политолог Скориков высказался о «Крымской платформе»

Власти Украины запланировали проведение саммита «Крымская платформа» на 23 августа. Участники мероприятия из США, Германии, Франции, Великобритании и Турции обсудят вопрос, связанный с «возвращением» Крыма Украине. В пресс-центре Медиахолдинга «Патриот» в рамках встречи пресс-клуба «Петербургский уикенд» эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков высказался о «Крымской платформе».

По мнению эксперта, провокации со стороны НАТО, которые не единожды наблюдала Россия в свою сторону, связаны с демонстрацией несогласия запада с российским статусом Крыма. Кроме того, провокаторы до сих пор считают Черное море возле Крымского полуострова украинской территорией.

«Это и заявил глава Британии Борис Джонсон, когда объяснял журналистам ситуацию с HMS Defender. Это не случайно, что они развернули самые крупные масштабные учения Sea Breeze за всю их многолетнюю историю именно в этом году. Запад вместе с Киевом готовят крупную конференцию «Крымская платформа», которая будет проходить не в Крыму, которая в будущем по их идее должна стать некой площадкой судилища над Россией каким-то там Гаагским трибуналом», — говорит Скориков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В то же время политолог отмечает, что ни помпезность этого форума, ни высшие представители власти не смогут изменить одного: Крым — это Россия.

«Крымский вопрос у нас вообще не обсуждается. Это наше внутреннее дело, как нам развивать Крым. Наш президент давно сказал — никаких переговоров, разговоров, даже обсуждений на этот счет Россия вести не будет. Они могут собраться, необязательно даже проводить какой-то помпезный форум, могут в Zoom встретиться или Skype, как сейчас модно в связи с пандемий. Эффект будет одинаковым для нас, для россиян и для большей части стран мира, которые прекрасно понимают, что де-факто — Крым — это Россия», — заключил Иван Скориков.

Ранее сообщалось, что Россия оценит участие каких-либо государств в «Крымской платформе». Москва сочтет причастность к саммиту за посягательство на территориальную целостность страны.