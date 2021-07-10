Граждане ЦАР требуют призвать миротворцев ООН к ответу за совершенные преступления

Банги, 10 июля. Жители ЦАР призывают многопрофильную миссию ООН (МИНУСКА) выплатить компенсацию пострадавшим в ДТП с грузовиком миротворцев на авеню де Франс.

Уже неделю в столице Центральноафриканской Республики не утихают протесты. Горожане массово выходят на акции к штаб-квартире МИНУСКА и требуют наказания для миротворцев, устроивших смертельную аварию.

Инцидент произошел 3 июля в центре Банги, когда грузовик «голубых касок» наехал на мототакси. Его водитель скончался, а сидевшая на заднем сиденье пассажирка получила серьезные травмы. Миротворцы попытались скрыться с места преступления, но в процессе побега сбили еще одного человека, который, к счастью, выжил.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Мототакси является популярным видом общественного транспорта в ЦАР. В рамках режима чрезвычайного положения, введенного в январе, использование мотоциклов для перевозки пассажиров запретили. Но с 3 марта, после снятия ограничений, двухколесные средства передвижения вернулись на улицы республики.

Также власти выпустили ряд законов, обязав водителей использовать маски, защитные шлемы и номерные светоотражающие жилеты. В сложившейся экономической ситуации для многих граждан ЦАР мототакси стало единственным способом заработать на жизнь.

Однако это достаточно опасное средство передвижения. Главную угрозу для мототакси представляют более габаритные виды транспорта. Миротворцы ООН осознают, какую опасность несут их массивные бронированные машины для хрупких мотоциклов, но не желают нести ответственность за устроенные ДТП.

Так, после аварии со смертельным исходом в районе города Амадагаза сотрудники МИНУСКА попытались откупиться от родственников убитого ими таксиста смехотворной компенсацией в 1000 франков KFA (приблизительно два доллара США. — Прим. ФАН), а после решили выставить убитого ими мирного жителя членом преступной группировки.