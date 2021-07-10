Власти Эфиопии отчитались об отправке гуманитарной помощи в штат Тыграй

Аддис-Абеба, 10 июля. Более 40 грузовиков с продовольствием и предметами первой необходимости отправилось в пострадавший от войны штат Тыграй на северо-востоке Эфиопии. Об этом сообщает национальное информационное агентство страны.

Колонна автомобилей вышла из города Семера и должна достигнуть цели в ближайшие дни. Ранее правительство восточноафриканской страны обратилось к международным гуманитарным организациям с просьбой оказать помощь населению Тыграя.

Готовность доставить продовольствие на северо-восток Эфиопии также выразил Китай. Это заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном тыграйской проблеме.

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Кроме того, Аддис-Абеба предприняла еще ряд шагов, чтобы обеспечить улучшение обстановки в штате. С 28 июня власти объявили об одностороннем прекращении огня, а с 5 июля разрешили полеты над территорией региона для оказания гуманитарной помощи.

Этот шаг стал ответом на разрушение мостов через реку Текезе, по которым осуществлялась доставка грузов для населения Тыграя.