Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 22:11
22:04
Происшествия
Крупный лесной пожар стал причиной введения ЧС в Тольятти
22:00
Политика
Баранец предрек поражение властей Афганистана в противостоянии «Талибану»
21:59
Общество
Ведущий радио «Маяк» назвал имя тренера для сборной России на замену Черчесову
21:53
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за нападения на полицейских с ножом в Грозном
21:47
Общество
Политолог Марков назвал главный плюс включения казаков в структуры Росгвардии
21:46
Общество
Можете поговорить по Skype: политолог Скориков высказался о «Крымской платформе»
21:40
Весь мир
Власти Эфиопии отчитались об отправке гуманитарной помощи в штат Тыграй
21:39
Спорт
Теннисистки Веснина и Кудерметова потерпели поражение в финале Уимблдона
21:38
Весь мир
ЦАР получит финансирование на проект по обучению и трудоустройству молодежи
21:37
Весь мир
Италия выделила грант на развитие малого бизнеса в Эфиопии
Все новости

Власти Эфиопии отчитались об отправке гуманитарной помощи в штат Тыграй
Весь мир
Власти Эфиопии отчитались об отправке гуманитарной помощи в штат Тыграй
Global Look Press  /  © Mohammed Mohammed / Xinhua

Аддис-Абеба, 10 июля. Более 40 грузовиков с продовольствием и предметами первой необходимости отправилось в пострадавший от войны штат Тыграй на северо-востоке Эфиопии. Об этом сообщает национальное информационное агентство страны.

Колонна автомобилей вышла из города Семера и должна достигнуть цели в ближайшие дни. Ранее правительство восточноафриканской страны обратилось к международным гуманитарным организациям с просьбой оказать помощь населению Тыграя.

Готовность доставить продовольствие на северо-восток Эфиопии также выразил Китай. Это заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном тыграйской проблеме.

Власти Эфиопии отчитались об отправке гуманитарной помощи в штат Тыграй
Global Look Press  / © UN Bureau / XinHua

Кроме того, Аддис-Абеба предприняла еще ряд шагов, чтобы обеспечить улучшение обстановки в штате. С 28 июня власти объявили об одностороннем прекращении огня, а с 5 июля разрешили полеты над территорией региона для оказания гуманитарной помощи.

Этот шаг стал ответом на разрушение мостов через реку Текезе, по которым осуществлялась доставка грузов для населения Тыграя.

Вернуться назад

африка эфиопия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru