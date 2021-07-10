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Миротворцы ООН укрывают от правосудия сотрудничавшего с боевиками капитана армии ЦАР
Весь мир
Миротворцы ООН укрывают от правосудия сотрудничавшего с боевиками капитана армии ЦАР
wikipedia.org  /  MONUSCO Photos / CC BY-SA 2.0

Банги, 10 июля. Центральноафриканские СМИ сообщают, что миротворцы многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) укрывают капитана национальной армии страны (FACA), сотрудничавшего с боевиками.

Сообщается, что офицер FACA, служивший в городе Бриа, передавал информацию о передвижениях отрядов правительственных войск боевикам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Когда преступные действия военнослужащего вскрылись, его собирались отправить для разбирательства в столицу страны. Однако он сумел бежать и скрылся от правосудия на базе МИНУСКА. Миротворческая миссия ООН не дала комментариев по поводу произошедшего.

Миротворцы ООН укрывают от правосудия сотрудничавшего с боевиками капитана армии ЦАР
un.org  / Marco Dormino / UN Photo
Инцидент вызывает дополнительные вопросы в адрес «голубых касок», которые демонстрируют полное пренебрежение к законам Центральноафриканской Республики.

Ранее миротворцы устроили смертельное ДТП в центре столицы ЦАР, вызвавшее массовые протесты среди населения страны. Грузовик миссии столкнулся с мототакси на Авеню де Франс, в результате чего погиб водитель и пострадала пассажирка. Вместо того, чтобы оказать помощь, шофер транспорта МИНУСКА попытался скрыться с места происшествия и сбил еще одного мотоциклиста.

Этот инцидент привел к многодневным демонстрациям у штаб-квартиры МИНУСКА в Банги. Однако миротворцы не только не извинились за гибель центральноафриканца под колесами грузовика, но и проигнорировали событие.

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