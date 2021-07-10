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Состояние Петра Мамонова снова ухудшилось до крайне тяжелого

  /   Обновлено: 10 июля 2021 21:29
Происшествия
Состояние Петра Мамонова снова ухудшилось до крайне тяжелого
Pr Scr youtube.com  /  Золотой Жук

Москва, 10 июля. Состояние российского музыканта Петра Мамонова снова ухудшилось до крайне тяжелого. Информацию подтвердила его супруга Ольга Ивановна. 

Недавно сообщалось, что состояние Мамонова улучшилось, однако сейчас снова ухудшилось до крайне тяжелого. Жена музыканта утром сообщила детали нахождения Петра в больнице. Она также сообщила, что сдала тест на коронавирус.

Недавно стало известно, что медики ранее предпринимали попытки вывести Мамонова из комы. Российский музыкант попал к врачам в июле с тяжелой формой COVID-19.

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здоровье мамонов коронавирус
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