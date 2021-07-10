Политолог Марков назвал главный плюс включения казаков в структуры Росгвардии

Прошлогодние погромы в Соединенных Штатах под эгидой BLM доказали необходимость наличия в каждой стране мира своего народного ополчения для противодействия подобным явлениям. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка в ходе выступления на Евразийском форуме казачьей молодежи «Казачье единство — 2021» заявил, что Владимир Путин поддержал идею о создании в структурах Росгвардии специальных подразделений казаков. По мысли чиновника, они будут находиться «по месту жительства самих казаков», но вместе с тем признал, что пока не до конца ясно, как именно будет реализована данная идея. Чайка подчеркнул, что инициатива лежит в рамках Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 годы.

«Я думаю, это будет нечто вроде территориальных народных дружин по охране порядка, — предположил Марков. — Они крайне нужны в южных регионах страны, граничащих с нашим Северным Кавказом — собственно, из этих мест и пошли казаки. Там довольно сильны этнические диаспоры, находящиеся в тесной связке с криминальными элементами, и людям нужна защита. Решение же ввести казаков в состав Росгвардии улучшит дисциплину в их рядах. Кроме того, укрепление этой российско-казакской идентичности необходимо еще и потом, что со стороны западных спецслужб ведется целенаправленная работа по ее подрыву».

Политолог убежден, что агенты Запада стремятся представить казаков и их традиции как нечто чуждое русским людям.

пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю / пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

«Поэтому российская власть должна сама определять параметры, которые характеризуют казакскую идентичность», — заявил эксперт.

Он особо отметил, что народная милиция доказала свою необходимость во время погромов BLM в Соединенных Штатах летом прошлого года.

«Мы смогли убедиться, что нужда в таком институте действительно есть, — заметил собеседник ФАН. — В условиях нарастания хаоса в мире такие территориальные оборонительные структуры могут сыграть огромную позитивную роль».

Резюмируя, Марков напомнил, что российское казачество в его нынешнем виде начало зарождаться после «ухода жесткой коммунистической системы», которая целенаправленно уничтожала их предшественников после революции.

«Теперь пришло время восстановления в новом виде», — резюмировал политолог.

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