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Премьер Эфиопии призвал Судан и Египет к сотрудничеству по плотине «Возрождение»
Весь мир
Премьер Эфиопии призвал Судан и Египет к сотрудничеству по плотине «Возрождение»
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Аддис-Абеба, 10 июля. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед в официальном сообщении через личный Twitter-аккаунт заявил, что плотина «Возрождение» (GERD) может стать объектом сотрудничества с Суданом и Египтом.

Также он исключил возможность негативных последствий в ходе заполнения водохранилища дамбы для расположенных ниже по течению Голубого Нила стран. Более того, Абий Ахмед уверен, что постройка плотины принесет Судану и Египту процветание.

GERD давно вызывает множество споров. Судан и Египет боятся, что бесконтрольный отбор воды Эфиопией негативно скажется на их сельском хозяйстве и экономике в целом. Каир и Хартум требуют заключения трехстороннего соглашения о правилах эксплуатации сооружения, но Аддис-Абеба такой документ подписывать не желает.

Недавно Эфиопия заявила о готовности перейти ко второму этапу заполнения водохранилища плотины. Египетские власти расценили этот шаг как угрозу региональной стабильности и заявили о категорическом неприятии односторонних действий эфиопской стороны.

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