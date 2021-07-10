Шотландская газета поместила на обложку Манчини в образе героя «Храброго сердца»

Глазго, 10 июля. Шотландское издание The National опубликовало на обложке свежего номера главного тренера сборной Италии Роберто Манчини в образе героя художественного фильма «Храброе сердце».

Картина «Храброе сердце» рассказывает о борьбе Шотландии за независимость против английского господства. Главный герой фильма — Уильям Уоллес, предводитель шотландцев, которого сыграл австралийский актер Мел Гибсон.

«Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда», — говорится в заголовке на обложке.

В полуфинале европейского первенства сборная Англии в дополнительное время обыграла датчан (2:1). Команда Роберто Манчини взяла верх над испанцами в серии пенальти (4:2). Англичане впервые в истории добрались до финала чемпионата Европы.

Финал Евро-2020 между командами Италии и Англии состоится 11 июля на лондонском стадионе «Уэмбли». Старт встречи — в 22:00 по московскому времени.