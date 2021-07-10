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Основной парашют ВДВ Д-10 планируют заменить новой системой «Кадет-100Д»
Армия
Основной парашют ВДВ Д-10 планируют заменить новой системой «Кадет-100Д»
vk.com  /  ВДВ России

Москва, 10 июля. Воздушно-десантные войска России в скором времени поменяют парашют Д-10 на новую парашютную систему «Кадет-100Д». Об этом сообщил глава «Технодинамики» Игорь Насенков.

Основные испытания системы будут завершены в 2022 году. На предприятии отмечают, что уже в 2023 году она начнет поступать на вооружение в ВДВ, где заменит Д-10.

Новый парашют также имеет круглую форму, но более совершенное управление, что являлось основным требованием для российского десанта. Система выдерживает десантника с грузом до 160 килограмм. «Кадет-100Д» может совершить полный разворот на 360 градусов всего за 12 секунд, отметил Насенков.

В данный момент специалисты предприятия проводят предварительные испытания. Также была опробована новая платформа с грузом массой 9 и 11 тонн. Конструкторы «Технодинамики» хотят довести полезную нагрузку до 18 тонн.

Ранее сообщалось, что Ростех завершит госиспытания новой российской парашютной системы «Юнкер-ДГ-250» к 2022 году. Самая уникальная способность системы – образование «караванов» для десантирования грузов.

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вдв парашютисты Д-10
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