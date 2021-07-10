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Премьер ЦАР обсудил с послом Экваториальной Гвинеи вопросы безопасности

  /   Обновлено: 10 июля 2021 21:14
Весь мир
Премьер ЦАР обсудил с послом Экваториальной Гвинеи вопросы безопасности
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 10 июля. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра дал аудиенцию послу Экваториальной Гвинеи Нарциссу Эду Нсуэ. В рамках встречи стороны обсудили вопросы безопасности и обменялись предложениями по ее укреплению.

Нсуэ поздравил Дондра с недавним назначением на должность и передал пожелания успеха от премьер-министра Экваториальной Гвинеи Франсиско Асуэ. Посол положительно оценил сотрудничество между Банги и Малабо, а также заявил, что его страна планирует продолжить укрепление отношений.

На этапе возвращения Центральноафриканской Республики к мирной жизни тема обеспечения безопасности остается актуальной. Национальная армия ЦАР (FACA), обученная российскими инструкторами, ликвидировала большую часть конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Но в стране еще находятся разрозненные отряды боевиков.

Малочисленные радикалы прячутся от правосудия и совершают разбойные нападения на дорогах в удаленных районах государства. Зачисткой боевиков занимаются бойцы FACA. В это же время правительство ЦАР переключилось на новую глобальную задачу — восстановление национальной экономики.

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