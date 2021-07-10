Губернатор Омской области прокомментировал победу «Авангарда» в Кубке Гагарина

Омск, 10 июля. Губернатор Омской области Александр Бурков отреагировал на победу «Авангарда» в Кубке Гагарина. Омичи в финале обыграли московский ЦСКА со счетом 4:2.

Некоторые болельщики «ястребов» расстроились и даже затаили обиду на клуб из-за того, что тем пришлось покинуть родной город и переехать в подмосковную Балашиху. Однако от этого ценность чемпионства, которое «Авангард» завоевал впервые с 2004 года, не становится менее значимой для Омской области, отметил губернатор.

«Кубок Гагарина дался нелегко, с большим количеством травмированных хоккеистов, и в последних матчах мы играли пять минут в меньшинстве, когда наших ребят «расстреливали», но выстояли, проявили сибирский характер», — прокомментировал Бурков.

Ранее стало известно, что «Филадельфия» не будет защищать Якуба Ворачека на предстоящем драфте расширения. Главной причиной возможного ухода ассистента капитана «Флайерз» называют перемены, которые должны помочь как клубу, так и самому хоккеисту.