Напавший на полицейского с ножом в Грозном был ликвидирован ответным огнем

Грозный, 10 июля. Следственный комитет России подтвердил нападение неизвестного вооруженного бандита на полицейских в Грозном. Мужчину ликвидировали ответным огнем.

Неизвестный злоумышленник попытался нанести ножевые ранения сотрудникам правоохранительных органов при исполнении. В ответ полицейские открыли огонь в сторону правонарушителя. В результате стрельбы преступник был ликвидирован, сообщает СК РФ.

Ранее стало известно, что правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался Курейш И., который совершил противоправные действия по неясным причинам.