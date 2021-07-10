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Напавший на полицейского с ножом в Грозном был ликвидирован ответным огнем

  /   Обновлено: 10 июля 2021 20:58
Происшествия
Напавший на полицейского с ножом в Грозном был ликвидирован ответным огнем
Федеральное агентство новостей

Грозный, 10 июля. Следственный комитет России подтвердил нападение неизвестного вооруженного бандита на полицейских в Грозном. Мужчину ликвидировали ответным огнем.

Неизвестный злоумышленник попытался нанести ножевые ранения сотрудникам правоохранительных органов при исполнении. В ответ полицейские открыли огонь в сторону правонарушителя. В результате стрельбы преступник был ликвидирован, сообщает СК РФ.

Ранее стало известно, что правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался Курейш И., который совершил противоправные действия по неясным причинам.

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