Премьер ЦАР обсудил с делегацией английского банка расширение сотрудничества

Банги, 10 июля. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра встретился с делегацией африканского подразделения лондонского банка Offshore Bank Limited.
Финансовое учреждение уже выделяло деньги на несколько проектов в Африке. На фоне остальных оно отличается выгодными условиями, программами лояльности и низкими процентными ставками.
Дондра выразил пожелание о расширении сотрудничества. По его словам, для восстановления страны главе ЦАР Фостен-Арканжу Туадера нужны надежные деловые партнеры, на которых можно положиться.
Более того, премьер предложил разместить филиалы Offshore Bank Limited по всей территории Центральноафриканской Республики.
Ранее власти ЦАР заключили соглашение со Всемирным Банком (ВБ) о финансировании образования в стране.
Правительство республики осознает необходимость обучения детей и прикладывает все возможные усилия, чтобы у каждого ребенка была возможность ходить в школу.
Финансирование затронет все уровни образования, начиная от начальных школ и заканчивая высшими учебными заведениями.