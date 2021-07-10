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Премьер ЦАР обсудил с делегацией английского банка расширение сотрудничества
Весь мир
Премьер ЦАР обсудил с делегацией английского банка расширение сотрудничества
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Банги, 10 июля. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра встретился с делегацией африканского подразделения лондонского банка Offshore Bank Limited.

Финансовое учреждение уже выделяло деньги на несколько проектов в Африке. На фоне остальных оно отличается выгодными условиями, программами лояльности и низкими процентными ставками.

Дондра выразил пожелание о расширении сотрудничества. По его словам, для восстановления страны главе ЦАР Фостен-Арканжу Туадера нужны надежные деловые партнеры, на которых можно положиться.

Премьер ЦАР обсудил с делегацией английского банка расширение сотрудничества
facebook.com  / @Renaissance.cf

Более того, премьер предложил разместить филиалы Offshore Bank Limited по всей территории Центральноафриканской Республики.

Ранее власти ЦАР заключили соглашение со Всемирным Банком (ВБ) о финансировании образования в стране.

Правительство республики осознает необходимость обучения детей и прикладывает все возможные усилия, чтобы у каждого ребенка была возможность ходить в школу.

Финансирование затронет все уровни образования, начиная от начальных школ и заканчивая высшими учебными заведениями.

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