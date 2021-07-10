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Ученица Сокурова Кира Коваленко представила свой фильм в Каннах
Общество
Ученица Сокурова Кира Коваленко представила свой фильм в Каннах
instagram.com  /  @kovalenkokira

Канны, 10 июля. Российский режиссер Кира Коваленко представила свой второй полнометражный фильм «Разжимая кулаки» в программе «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале.

Вместе с режиссером ленту презентовали исполнительница главной роли Милана Агузарова и продюсер Александр Роднянский. Зрители, ознакомившиеся с фильмом, наградили создателей овациями.

Фильм ученица мастерской режиссера Александра Сокурова снимала на своей родине в Северной Осетии. В центре сюжета девушка Ада, страдающая от авторитарной заботы отца. Героиня пытается вырваться на волю из маленького городка, скрытого между отвесными скалами, но не может этого сделать.

В рамках «Особого взгляда» состоялся премьерный показ фильма еще одного российского режиссера Алексея Германа — младшего. Лента получила название «Дело». Во время презентации своей картины кинематографист отметил значимость выступления на сцене Каннского фестиваля.

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коваленко канны разжимая кулаки особый взгляд
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