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Средняя стоимость студии в Новой Москве установила новый рекорд

  /   Обновлено: 10 июля 2021 20:52
Экономика
Средняя стоимость студии в Новой Москве установила новый рекорд
wikipedia.org  /  Government of Moscow Press centre

Москва, 10 июля. Цена квартиры-студии на первичном рынке Новой Москвы на конец июня составила в среднем 6,01 млн рублей, что является рекордом за всю историю рынка.

Соответствующие данные представила компания «Метриум». По словам аналитиков, рекордных значений достигли не только цены, но и доля студий и однокомнатных квартир, которые составляют более половины от общего числа предложений на жилищном рынке ТиНАО.

Еще два года назад средняя стоимость студий в Новой Москве составляла 3,9 млн рублей, а в 2018 году — 3,13 млн. Таким образом, за три года квартиры этого сегмента подорожали почти вдвое, отмечает «Российская газета».

Тем временем в столице все большую актуальность приобретает редевелопмент. Ожидается, что в ближайшие годы более 2 тысяч гектаров на территории Москвы будут трансформированы в общественно-полезные пространства.

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