Тульский юрист подсказал, как россиянам вести себя с врачами-антипрививочниками

Россиянам стоит быть более сознательными и ставить под сомнение советы врачей-антипрививочников, ведь назвать их профессиональными медиками можно уже с трудом. Такой рекомендацией с читателями ФАН поделился член Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов, ставший гостем очередного заседания пресс-клуба «Петербургский уикенд».

Юрист по образованию и роду деятельности, он привел показательный пример, сказав, что и в этой области существуют как настоящие специалисты, так и те, кто всего лишь получил диплом и лицензию.

«Здесь, наверное, та же история: есть врач, который, независимо от специальности, идет и работает в той же красной зоне, а есть врач, получивший диплом и мыслящий себя Авиценной. Но при этом, кроме диплома, в душе он все-таки не является таковым. Все это — вопрос призвания», — рассудил эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В борьбе со «специалистами», которые советуют людям избегать вакцины от COVID-19, важно мнение истинных профессионалов, которых, к счастью, куда больше в медицине. Большинство российских врачей так или иначе делает свою работу на совесть, ведь прекрасно понимают, что прививка — это единственный путь к сохранению здоровья целой нации.

«Еще есть общество, которое должно все-таки, пусть это звучит и банально, отделять мух от котлет. Мы должны понимать четко, что, имея таких людей, мы должны уметь и анализировать. И отдавать приоритет тем врачам, у которых есть имена, которые действительно врачи по природе своей, по душе и по образованию», — отметил политик.

В нынешнее напряженное время, когда вакцина стала объектом информационных баталий, особенно важно ориентироваться на профессиональных представителей медицинского сообщества, которые понимают, насколько качественно развит отечественный прививочный институт. Советские наработки в этой сфере когда-то были одними из лучших в мире, что помогло нам в свое время победить эпидемию кори, напомнил Воронцов.

«Поэтому здесь важно человеческое сознание, собственно. И все-таки нужны ориентиры на профессионалов, а не человека, который может купить хоть пять дипломов, но при этом врачом может не быть», — подытожил тульский общественный деятель.

Ранее петербургский медиатехнолог Алексей Дементьев отметил, как важно оперативно привить жителей столичных городов. Москва и Санкт-Петербург — центры притяжения большого числа туристов, поэтому вакцинация работников сферы услуг поможет избежать новых пиковых моментов заболеваемости.