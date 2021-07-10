Труп школьника вытащили из Симагинского озера в Ленобласти

Санкт-Петербург, 10 июля. Десятилетний мальчик утонул в Большом Симагинском озере. Ребенок отдыхал с родителями на берегу и остался без присмотра.

Когда супруги увидели, что его ребенка нет, вызвали спасателей. Тело несовершеннолетнего вытащили из воды, доставили на берег, а после передали сотрудникам полиции. Подробности несчастного случая выясняются.

Житель Саратовской области пытался спасти девочку из воды и утонул вместе с ней. Трагедия развернулась на реке Большой Узень. В определенный момент 14-летняя школьница и еще двое детей пошли купаться, но их стало уносить течением. На помощь бросился мужчина.