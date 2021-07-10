«Рубин» выиграл у подмосковных «Химок» благодаря голу Кварацхелии

Химки, 10 июля. Казанский «Рубин» в стартовой игре Кубка Париматч Премьер обыграл «Химки» со счетом 1:0. В концовке встречи забитым мячом отличился грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия.

Игра проходила без особо опасных моментов. Для коллективов традиционный предсезонный турнир Кубок Париматч Премьер, прежде всего, главная возможность подойти в оптимальной форме к первому туру чемпионата России, который начнется 23 июля.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о приглашении в сборную России. По словам специалиста, он предпочитает сосредоточиться на том, что ему действительно по силам.