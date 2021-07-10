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Молдавский суд запретил сокращение числа избирательных участков на выборах в ПМР

  /   Обновлено: 10 июля 2021 20:48
Политика
Молдавский суд запретил сокращение числа избирательных участков на выборах в ПМР
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Кишинев, 10 июля. Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии отклонила постановление Апелляционной палаты Кишинева о сокращении числа избирательных участков на выборах в Приднестровье.

ВСП отменила постановление, в соответствии с которым ЦИК должен был сократить количество избирательных участков для жителей Приднестровской Молдавской Республики, сообщила пресс-секретарь комиссии Родика Сырбу.

Предполагалось, что к парламентским выборам число участков будет сокращено с 41 до 12. На выборах президента Молдавии в 2020 году на правом берегу Днестра работали 42 участка для тех молдаван, которые проживали на неподконтрольном Кишиневу левом берегу реки.

Ранее глава Министерства иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев указал на совпадение интересов Москвы и Тирасполя. Он напомнил, что в течение многих лет республику поддерживал Институт СНГ под руководством депутата Константина Затулина.

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