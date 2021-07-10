В США построили первый беспилотник MQ-9A Block 5 для ВВС Нидерландов

Амстердам, 10 июля. Компания General Atomics создала первый БПЛА MQ-9A Block 5 и наземную станцию управления для ВВС Нидерландов.

По имеющейся информации, новый беспилотник выведут на испытания в начале следующего года на авиабазе GA-ASI в американском штате Калифорния. После этого БПЛА будет передан заказчику.

Стоит отметить, что минобороны Нидерландов официально объявило о заключении контракта с американской компанией в марте 2019 года. Подчеркивалось, что Амстердам заплатит General Atomics 123 миллиона долларов за изготовление четырех MQ-9A Block5.

Экипажи голландских ВВС начали обучение по управлению БПЛА в январе 2019 года. Ожидается, что первые беспилотники будут поставлены на вооружение 306-й эскадрильи на авиабазе Леуварден в начале 2022 года.

Ранее сообщалось, что первый в России завод по производству серийных ударных БПЛА в Дубне наладит в 2022 году выпуск беспилотников на экспорт. Ежегодно предприятие будет выпускать десятки дронов.