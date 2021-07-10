Шведский бренд Volvo нарастил продажи авто в России

Москва, 10 июля. Показатели продаж автоконцерна Volvo прибавили в стране 83% за шесть месяцев этого года.

Дилеры шведского Volvo сумели продать в течение полугода 4615 моделей. Только за первый месяц лета объем реализации подскочил на 79% к июню 2020 года. Об этом пишет «Автостат».

Наибольшей популярностью у россиян пользовался SUV XC90, приобретенный 1464 раза. «Серебро» в рейтинге продаж получил более компактный кроссовер XC60 с показателем в 1403 проданных автомобиля. На третьем месте по востребованности оказался сверхкомпактный ХС40, его оценили по достоинству 908 автолюбителей.

Коммерческий директор Volvo Car Russia Алексей Тарасов считает, что нехватка микрочипов на глобальном уровне не помешала марке в течение первой половины года выйти на хорошие темпы продаж и улучшить прошлогодние результаты.

Представители бренда ранее заявляли, что хотели бы полностью перейти на производство электрифицированных моделей уже к 2030 году. Тем не менее, переход к «зеленой» автомобильной индустрии не так уж прост.