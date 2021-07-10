Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился впечатлениями от чемпионства «Тампы»

Питтсбург, 10 июля. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказал личное мнение относительно победы «Тампы Бэй» в этом сезоне Национальной хоккейной лиги.

Состав, который есть в наличии у главного тренера «молний» Джона Купера, позволяет легко и без особых проблем пройти как короткую, так и длинную дистанцию в регулярном чемпионате и плей-офф Кубка Стэнли, отметил он.

«Чтобы постоянно побеждать, необходима глубина состава и умение контролировать игру. Они доказали, что обладают и тем и другим», — заявил Кросби в интервью The Athletic.

Форвард признал, что выиграть два Кубка Стэнли подряд в условиях трудной эпидемиологической ситуации в мире чрезвычайно трудно. Такая победа ценна вдвойне.

«В условиях пандемии их двойное чемпионство немного отличается от нашего, но очевидно, что когда выигрываешь в первый раз, то все хотят тебя победить, — поделился впечатлениями трехкратный обладатель Кубка Стэнли.

Ранее стало известно, что белорусский нападающий Егор Шарангович может продлить контракт с «Нью-Джерси». Боссы «дьяволов» не готовы предлагать молодому снайперу длинный контракт с окладом в 2 и более миллионов долларов. Скорее всего, Шарангович получит предложение в виде так называемого «договора-мостика» до окончания сезона 2022-2023.