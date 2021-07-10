Израиль подписал контракт на поставку четырех патрульных катеров Shaldag MK V

Иерусалим, 10 июля. Военно-морские силы Израиля получат на вооружение четыре патрульных катера класса Shaldag MK V. Об этом сообщает издание Israel Defense.

Военное ведомство страны подписало контракт на поставку судов с компанией Israel Shipyards. Израильские военные будут использовать катера для обеспечения безопасности на море, а также защиты территориальных вод государства. Конструкторы специально адаптировали Shaldag MK V для всех необходимых потребностей ВМС Израиля.

Известно, что улучшенные патрульные катера отличаются от своих предшественников увеличенной надстройкой и закрытым мостиком. Общая длина корабля составляет 32,65 метра, а ширина — 6,2 метра. Катер рассчитан на экипаж из 14 человек.

Ранее сообщалось, что британская компания Rolls-Royce отказалась поставлять ВМС Украины детали для боевых катеров проекта 58503 «Кентавр». Предприятие сослалось на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения.