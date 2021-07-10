В РПЦ озвучили сценарий раскола православной церкви в Белоруссии

Москва, 10 июля. Раскол верующих в Белоруссии может произойти из-за небольших групп людей, которые находятся за границей. Об этом заявил митрополит РПЦ Иларион Волоколамский.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата предрек «украинский сценарий» православной церкви в Белоруссии. По его словам, небольшие группы людей пытаются реализовать раскол верующих. Митрополит отметил, что они находятся не в республике, а за ее пределами — в США и других странах.

«Будут заинтересованы в том, чтобы продвигать идею белорусской автокефалии», — констатировал Волоколамский в эфире телеканала «Россия-24».

Митрополит добавил, что развитие событий по «украинскому сценарию» сейчас маловероятно. Однако силы, которые направлены на «расчленение» РПЦ, могут показать себя в Республике Беларусь.

Волоколамский ранее заявил, что отказ от вакцинации влечет за собой пожизненный грех. Митрополит рассказал о случаях, когда прихожане обращаются к священнику и каются, поскольку невольно стали причиной гибели людей.