«Филадельфия» не будет защищать Ворачека на предстоящем драфте расширения

Филадельфия, 10 июля. Боссы «Филадельфии Флайерз» не будут препятствовать возможному уходу одного из лидеров клуба Якуба Ворачека на предстоящем драфте расширения.

Новичок Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» на предстоящем драфте, который пройдет 21 июля, сможет выбрать по три игрока из каждой команды, которые будут незащищены правами.

Один из ведущих игроков «Филадельфии» Якуб Ворачек может пополнить состав команды Дэйва Хекстолла. Главной причиной возможного ухода ассистента капитана «Флайерз» называют перемены, которые должны помочь как клубу, так и самому хоккеисту, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиот Фридман.

Якуб Ворачек пополнил состав «Филадельфии» перед сезоном 2011-2012. В дебютном сезоне за «летчиков» лидер национальной сборной Чехии набрал 59 (20+39) очков в 89 играх регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф.

Ранее стало известно о переходе воспитанника петербургского хоккея Ильи Алтыбармакяна в нижегородское «Торпедо». Стороны заключили годичное соглашение, которое носит двусторонний характер.