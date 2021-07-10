Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 22:08
22:04
Происшествия
Крупный лесной пожар стал причиной введения ЧС в Тольятти
22:00
Политика
Баранец предрек поражение властей Афганистана в противостоянии «Талибану»
21:59
Общество
Ведущий радио «Маяк» назвал имя тренера для сборной России на замену Черчесову
21:53
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за нападения на полицейских с ножом в Грозном
21:47
Общество
Политолог Марков назвал главный плюс включения казаков в структуры Росгвардии
21:46
Общество
Можете поговорить по Skype: политолог Скориков высказался о «Крымской платформе»
21:40
Весь мир
Власти Эфиопии отчитались об отправке гуманитарной помощи в штат Тыграй
21:39
Спорт
Теннисистки Веснина и Кудерметова потерпели поражение в финале Уимблдона
21:38
Весь мир
ЦАР получит финансирование на проект по обучению и трудоустройству молодежи
21:37
Весь мир
Италия выделила грант на развитие малого бизнеса в Эфиопии
Все новости

Минприроды РФ предложило увеличить финансирование начальных этапов геологоразведки
Экономика
Минприроды РФ предложило увеличить финансирование начальных этапов геологоразведки
government.ru  /  Пресс-служба Правительства Российской Федерации

Москва, 10 июля. Вопрос увеличения финансирования ранних этапов геологоразведки предложил проработать министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Соответствующая инициатива может быть разработана совместно с Минфином и Минэкономразвития в рамках программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов». Кроме того, глава Минприроды считает необходимым увеличить и объемы геологоразведки.

«Этот начальный этап — самый сложный и несет огромные риски, поэтому их на себя должно брать государство», — подчеркнул министр.

Кроме того, Козлов предложил Минпромторгу совместно с Минприроды разработать и внедрить высокотехнологичные методы переработки ресурсов. По его словам, необходимо создать опытные образцы, которые можно использовать в рамках пилотных проектов.

Минприроды РФ ранее подготовило законопроект, предусматривающий введение новых штрафов за загрязнение воздуха. Министерство предлагает ввести санкции за отказ предоставлять сведения для проведения сводных расчетов.

Вернуться назад

козлов геологоразведка минприроды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru