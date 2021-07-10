Минприроды РФ предложило увеличить финансирование начальных этапов геологоразведки

Москва, 10 июля. Вопрос увеличения финансирования ранних этапов геологоразведки предложил проработать министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
Соответствующая инициатива может быть разработана совместно с Минфином и Минэкономразвития в рамках программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов». Кроме того, глава Минприроды считает необходимым увеличить и объемы геологоразведки.
«Этот начальный этап — самый сложный и несет огромные риски, поэтому их на себя должно брать государство», — подчеркнул министр.
Кроме того, Козлов предложил Минпромторгу совместно с Минприроды разработать и внедрить высокотехнологичные методы переработки ресурсов. По его словам, необходимо создать опытные образцы, которые можно использовать в рамках пилотных проектов.
Минприроды РФ ранее подготовило законопроект, предусматривающий введение новых штрафов за загрязнение воздуха. Министерство предлагает ввести санкции за отказ предоставлять сведения для проведения сводных расчетов.