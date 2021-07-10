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СМИ ЦАР призвали мировое сообщество осудить боевиков за использование мин
Весь мир
СМИ ЦАР призвали мировое сообщество осудить боевиков за использование мин
Global Look Press  /  © Vannesa Jimenez G. / dpa

Банги, 10 июля. Центральноафриканское издание Le Potentiel Centrafricain призывает мировое сообщество решительно осудить использование противопехотных мин боевиками в ЦАР. Журналисты подчеркивают, что от этого неизбирательного оружия чаще всего страдают женщины и дети.

После разгрома конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) в стране остались лишь разрозненные бандформирования. Боевики орудуют в удаленных регионах республики. Избегая прямых столкновений с национальной армией, личный состав которой обучают российские инструкторы, они перешли к разбойным нападениям на дорогах. Также радикалы устанавливают на трассах взрывные устройства, жертвами которых становятся гражданские.

На прошедшей в конце июня конференции епископов ЦАР священнослужители осудили варварские методы ведения боевых действий бандитов и призвали власти страны не ослаблять усилий по ликвидации остатков «Коалиции».

СМИ ЦАР призвали мировое сообщество осудить боевиков за использование мин
pixabay.com  / 

При этом они напомнили о склонности западных стран закрывать глаза на действия боевиков ради вброса новых порций беспочвенных обвинений в адрес национальной армии (FACA) и ее союзников в лице России и Руанды.

Следует также отметить, что ЦАР находится под оружейным эмбарго ООН. Запрет касается и мин, которые полностью отсутствуют в арсенале FACA. Однако боевики используют не самодельные, а фабричные взрывные устройства, поступающие в страну контрабандой.

Местные жители уверены, что этими боеприпасами оставшихся от CPC боевиков снабжают сотрудники многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). Данный факт стал одним из аргументов для требования немедленного вывода миротворческого контингента из республики.

СМИ ЦАР призвали мировое сообщество осудить боевиков за использование мин
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Также негодование центральноафриканцев вызывает презрительное отношение представителей МИНУСКА к жизням людей, которых они должны защищать. Недавнее смертельное ДТП в столице ЦАР с участием грузовика миссии ООН еще больше укрепило граждан республики в желании выдворить «голубые каски» из страны.

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