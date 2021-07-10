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В минобороны Британии объявили о создании «умных» ракет

  /   Обновлено: 10 июля 2021 20:42
Армия
В минобороны Британии объявили о создании «умных» ракет
Prt Scr youtube.com  /  Минобороны России

Лондон, 10 июля. Конструкторы британской компании MBDA приступили к разработке «умных» ракет, которые способны взаимодействовать друг с другом, сообщает пресс-служба минобороны Великобритании.

По данным ведомства, боеприпасы разрабатываются в рамках программы Cooperative Strike Weapons Technology Demonstrator, на которую власти выделили 3,5 миллиона фунтов стерлингов.

«Проект направлен на повышение гибкости ракетного вооружения, в частности по реагированию ракет на изменения в ситуации по мере их возникновения. Для совместной работы ракет необходимо новое программное обеспечение», — разъяснили в министерстве.

Ранее стало известно, что турецкая государственная компания Roketsan разработала собственную сверхзвуковую противорадиолокационную ракету, которой будут вооружать отечественные перспективные истребители TF-X. Информация о ракете на сегодняшний день засекречена. По неподтвержденным данным, первая партия боеприпасов обойдется в 50 миллионов долларов.

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