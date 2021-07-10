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Правительство приняло к сведению доклад о развитии минерально-сырьевой базы

  /   Обновлено: 10 июля 2021 20:39
Экономика
Правительство приняло к сведению доклад о развитии минерально-сырьевой базы
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Москва, 10 июля. Члены Правительства РФ обсудили доклад Минприроды о развитии минерально-сырьевой базы страны, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Зампреды правительства Виктория Абрамченко и Дмитрий Чернышенко, а также руководитель аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Горигоенко, Минприроды и Минфин должны будут проработать вопрос о включении в состав новых инициатив социально-экономического развития России мероприятий, направленных на использование современных технологий обработки информации минерально-сырьевой базы. Им также поручено представить параметры дополнительного финансирования соответствующих проектов на 2021-2024 годы.

Как уточняется в сообщении, основные цели и задачи по устойчивому обеспечению минеральным сырьем потребностей экономики определены стратегией развития минерально-сырьевой базы до 2035 года. Соответствующий документ был утвержден правительством 22 декабря 2018 года.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству разработать систему поддержки инвестиционных проектов. Главой государства также поставлена задача скооперировать действия федеральных и региональных властей по улучшению делового климата в регионах.

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правительство рф экономика россии минерально-сырьевая база
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