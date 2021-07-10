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Пушков предрек «радужные» перспективы газотранспортной системе Украины
Политика
Пушков предрек «радужные» перспективы газотранспортной системе Украины
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 10 июля. Сенатор Алексей Пушков усомнился в востребованности газотранспортной системы (ГТС) Украины и предрек ей «радужные» перспективы.

По словам сенатора, Венгрия скоро начнет получать российский газ через «Турецкий поток», поэтому теперь Украина ей вообще не нужна. Пушков назвал перспективы Киева и украинской ГТС самыми «радужными».

«Куда ни кинь, везде клин для Украины. А тут еще «Турецкий поток» заработал», — написал Пушков в Telegram.

Ранее стало известно о достройке «Балканского потока» — ответвления от «Турецкого потока», проложенного из Сербии в Венгрию. Ввод трубы в эксплуатацию намечен на начало октября 2021 года.

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украина пушков гтс
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