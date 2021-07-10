Глава ООН поддержал усилия Эфиопии по стабилизации обстановки в штате Тыграй

Нью-Йорк, 10 июля. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выразил одобрение инициативам правительства Эфиопии по ликвидации кризиса в штате Тыграй.

Согласно заявлению пресс-службы главы ООН, Гутерреш отметил предоставление немедленного доступа гуманитарных организаций в проблемный регион, а также данное премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом обещание в сжатые сроки возобновить оказание базовых услуг на территории штата, включая поставки электроэнергии и работу связи.

Кроме того, генсек призвал правительство африканской республики использовать односторонний режим прекращения огня для поддержки сельскохозяйственной деятельности в Тыграе.

wikipedia.org /

Он подчеркнул необходимость организации регулярных конвоев ООН для доставки гуманитарных грузов в охваченный кризисом штат для ликвидации угрозы массового голода.

Снабжение Тыграя заметно усложнилось после разрушения неустановленными лицами мостов через реку Текезе, на границе со штатом Амхара. Переправы использовались для доставки продовольствия в северо-восточный регион Эфиопии.

Чтобы избежать массового голода, власти в Аддис-Абебе разрешили полеты над Тыграем в гуманитарных целях, хотя в конце мая воздушное пространство штата закрыли для всех видов авиации.