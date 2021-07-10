Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 22:07
22:04
Происшествия
Крупный лесной пожар стал причиной введения ЧС в Тольятти
22:00
Политика
Баранец предрек поражение властей Афганистана в противостоянии «Талибану»
21:59
Общество
Ведущий радио «Маяк» назвал имя тренера для сборной России на замену Черчесову
21:53
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за нападения на полицейских с ножом в Грозном
21:47
Общество
Политолог Марков назвал главный плюс включения казаков в структуры Росгвардии
21:46
Общество
Можете поговорить по Skype: политолог Скориков высказался о «Крымской платформе»
21:40
Весь мир
Власти Эфиопии отчитались об отправке гуманитарной помощи в штат Тыграй
21:39
Спорт
Теннисистки Веснина и Кудерметова потерпели поражение в финале Уимблдона
21:38
Весь мир
ЦАР получит финансирование на проект по обучению и трудоустройству молодежи
21:37
Весь мир
Италия выделила грант на развитие малого бизнеса в Эфиопии
Все новости

Глава ООН поддержал усилия Эфиопии по стабилизации обстановки в штате Тыграй
Весь мир
Глава ООН поддержал усилия Эфиопии по стабилизации обстановки в штате Тыграй
un.org  /  Jonh Isaak / UN Photo

Нью-Йорк, 10 июля. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выразил одобрение инициативам правительства Эфиопии по ликвидации кризиса в штате Тыграй.

Согласно заявлению пресс-службы главы ООН, Гутерреш отметил предоставление немедленного доступа гуманитарных организаций в проблемный регион, а также данное премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом обещание в сжатые сроки возобновить оказание базовых услуг на территории штата, включая поставки электроэнергии и работу связи.

Кроме того, генсек призвал правительство африканской республики использовать односторонний режим прекращения огня для поддержки сельскохозяйственной деятельности в Тыграе.

 

Глава ООН поддержал усилия Эфиопии по стабилизации обстановки в штате Тыграй
wikipedia.org  / 

Он подчеркнул необходимость организации регулярных конвоев ООН для доставки гуманитарных грузов в охваченный кризисом штат для ликвидации угрозы массового голода.

Снабжение Тыграя заметно усложнилось после разрушения неустановленными лицами мостов через реку Текезе, на границе со штатом Амхара. Переправы использовались для доставки продовольствия в северо-восточный регион Эфиопии.

Чтобы избежать массового голода, власти в Аддис-Абебе разрешили полеты над Тыграем в гуманитарных целях, хотя в конце мая воздушное пространство штата закрыли для всех видов авиации.

Вернуться назад

африка эфиопия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru