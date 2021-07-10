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Жильцы взорвавшегося нижегородского дома хотят другой участок для нового жилья
Общество
Жильцы взорвавшегося нижегородского дома хотят другой участок для нового жилья
 /  Пресс-служба МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 10 июля Собственники квартир пострадавшего от взрыва газа дома остались недовольны участком, выбранным для строительства нового здания. Об этом сообщили региональные СМИ.

Инцидент произошел в июле прошлого года. На шестом этаже девятиэтажного здания взорвался бытовой газ. На больничной койке оказались пять человек.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о возведении нового дома для собственников пришедших в негодность квартир. К слову, все эвакуированные получают компенсацию за аренду жилья.

Участок под строительство не вызвал радости у будущих переселенцев. Причина не только в большом расстоянии до злосчастного здания, но и в недостаточно развитой инфраструктуре. Они самостоятельно выбрали другое место, подходящее под их требования, однако тут же получили отказ, так как оно принадлежит Нижегородскому государственному университету имени Николая Лобачевскому.

Ранее ФАН писал о взрыве газа в доме по улице Светлоярской в Нижнем Новгороде. Ожоги получили трое жильцов.

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россия нижегородская область жилье
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