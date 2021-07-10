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Белорусский нападающий Егор Шарангович может продлить контракт с «Нью-Джерси»

  /   Обновлено: 10 июля 2021 20:32
Спорт
Белорусский нападающий Егор Шарангович может продлить контракт с «Нью-Джерси»
ТАСС  /  Новодережкин Антон

Нью-Джерси, 10 июля. Нападающий сборной Белоруссии и «Нью-Джерси Девилз» Егор Шарангович может продлить контракт с нынешним клубом.

Боссы «дьяволов» не готовы предлагать молодому снайперу длинный контракт с окладом в 2 и более миллионов долларов. Скорее всего, Шарангович получит предложение в виде так называемого «договора-мостика» до окончания сезона 2022-2023, сообщает американский инсайдер хоккейного портала Pro Hockey Rumors Джош Эриксон.

Егор Шарангович прошлый сезон начал в составе минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге. За «зубров» он провел 34 матча в «регулярке», в которых забросил 17 шайб и отдал восемь голевых передач. Шарангович уехал в середине сезона в «Девилз», где в 54 встречах записал себе в актив 30 (16+14) очков.

Ранее форвард московского ЦСКА Михаил Григоренко рассказал, почему сборная России проиграла Канаде на чемпионате мира по хоккею в Риге. По его словам, она не сумела справиться ментально: не поборола давление и боялась допустить ошибку.

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