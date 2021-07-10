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Африканский банк развития выдал грант на объединение энергосистем Эфиопии и Джибути
Весь мир
Африканский банк развития выдал грант на объединение энергосистем Эфиопии и Джибути
gov-murman.ru  / 

Аддис-Абеба, 10 июля. Африканский банк развития утвердил для Эфиопии и Джибути гранты на поддержку трансграничной торговли электроэнергией.

Эфиопия получит 69,65 млн долларов, а Джибути — 13,93 млн долларов. Совместный проект предусматривает постройку линий электропередач, реконструкцию или возведение подстанций на территории обеих стран.

Аналитики считают, что таким образом удастся увеличить доходы Эфиопии от экспорта энергии, а также обеспечить бесперебойные поставки электричества в Джибути. При этом эфиопская электроэнергия обойдется дешевле 0,1 доллара за киловатт-час.

Африканский банк развития выдал грант на объединение энергосистем Эфиопии и Джибути
wikipedia.org  / Mattias Kiel Nielsen/PD

Проект объединения энергосистем также может помочь Эфиопии улучшить экономику и приблизить государство к выходу из кризиса. Ранее Аддис-Абеба с целью сохранения и без того скудного бюджета пошла на сворачивание 40 посольств в разных странах.

Значительное увеличение экспорта электроэнергии Эфиопией планируется после завершения строительства плотины «Возрождение» на Голубом Ниле. Однако этот проект вступает в конфликт с интересами расположенных ниже по течению Судана и Египта.

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