В Британии перечислили места возможных очагов возгорания третьей мировой войны

Лондон, 10 июля. Издание Daily Express опубликовало список из шести регионов мира, где вероятнее всего в 2021 году может начаться третья мировая война.

Не обошли стороной военные обозреватели и США. Конфликт между Вашингтоном и Тегераном журналисты назвали самым острым. Отношения между государствами стремительно ухудшаются и в скором времени могут перерасти в военный конфликт, уверены британцы. Кроме этого, в данный момент у США крайне сложные отношения с Турцией, Северной Кореей и Китаем. Слишком активные провокации могут спровоцировать военный конфликт сразу с тремя государствами. Аналитики подчеркнули, что Вашингтон любит угрожать другим странам санкциями, так что рано или поздно это сыграет против американцев.

Следующими в списке стали Иран и Израиль. Напряжение между ними стало настолько сильным, что уже вылилось в вооруженные схватки на Ближнем Востоке.

В зоне риска находятся «натянутые» отношения Индии и Пакистана, которые начиная с 1947 года любят периодически развернуть друг против друга войны. Разногласия между странами могут вылиться терактами в Кашмире, а также по всему миру, уверены в Daily Express.

В списке потенциальных очагов возгорания третьей мировой войны в 2021 году не упоминается Россия. Как бы негативно не была настроена Великобритания к РФ, но самой враждебной страной она считает США.

Ранее сообщалось, что слова президента России Владимира Путина о проигрыше США в мировой войне заставили сильно понервничать Пентагон. В американской разведке считают, что война между державами перестала быть гипотетической, но Вашингтон абсолютно не готов к ней.