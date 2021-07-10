ВМС США не в состоянии оплатить ремонт семи крейсеров

Вашингтон, 10 июля. Ремонт крейсеров ВМС США стал для Пентагона непозволительной роскошью, в связи с чем командование стремится списать корабли под весьма сомнительными предлогами.

Реконструкция кораблей, как оказалось, требует примерно на 200% больше финансов в сравнении с изначальной сметой. Причины такого роста варьируются от долгого простоя судов до некачественного обслуживания.

В этой связи командование ВМС США намеревается списать крейсеры USS San Jacinto, USS Lake Champlain, USS Monterey, USS Port Royal, USS Vella Gulf, USS Hué City и USS Anzio. В попытке оправдать такой шаг чиновники заявили о постоянных утечках в топливных баках кораблей.

Ранее сообщалось, что в условиях серьезного секвестирования оборонного бюджета в штаб-квартире Военно-морских сил США начались споры относительно заморозки некоторых проектов.