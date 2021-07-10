«Сент-Луис» обменяет Владимира Тарасенко в это межсезонье

Сент-Луис, 10 июля. Руководство «Сент-Луиса» готово к обмену одного из лидеров «блюзменов» Владимира Тарасенко уже в это межсезонье.

Информацию о возможном переходе российского снайпера в другую команду Национальной хоккейной лиги подтвердил американский журналист Энди Стрикленд в своем Twitter-аккаунте. Тарасенко сильно разочаровался в медицинском штабе «Сент-Луиса», который два раза не смог помочь форварду быстро восстановиться после серьезной травмы плеча.

Вдобавок к этому, у обладателя Кубка Стэнли появились серьезные разногласия с партнерами по команде. Дабы не нарушать микроклимат в раздевалке, генеральный менеджер «блюзменов» Дуг Армстронг начал проводить консультации по поводу возможного взаимовыгодного обмена прав игрока в другую команду. Что хочет получить взамен «Сент-Луис», пока неизвестно.

Владимир Тарасенко является сыном знаменитого хоккеиста, участника Олимпиады 1994 года в австрийском Лиллехаммере в составе сборной России Андрея Тарасенко.

Ранее стало известно, что Кирилл Капризов может подписать однолетнее соглашение с ЦСКА. Игрок заинтересован в новом контракте с «Уайлд», однако россиянин готов поставить подпись только под четырехлетним соглашением с тем же окладом.