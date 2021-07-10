Российские ученые обнаружили популяцию уникального вида шмелей

, 10 июля. Найденная на острове Врангеля популяция шмелей относится к редкому виду Bombus glacialis. Всего в мире насчитывается две таких популяции.

Энтомологи из Архангельска изучили популяцию пчел, обнаруженную на одном из островов Новой земли — острове Врангеля. Ученые пришли к выводу, что она относится к виду Bombus glacialis, то есть к виду арктических шмелей, сообщается на официальном сайте Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики.

По словам заведующего отделением энтомологии Московского зоопарка Михаила Березина, специалисты провели генетический анализ и расшифровали несколько ядерных и митхондриальных генов. Результаты этих исследований и позволили определить принадлежность шмелей. Отмечается, что они отличаются своей окраской от популяции, найденной в другой части архипелага.

Как сообщалось ранее, земляные шмели оказались способны ориентироваться на разницу во влажности. Это помогает насекомым определять наиболее богатые нектаром растения.